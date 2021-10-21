В Тбилиси стартовал русско-грузинский культурный форум

В Тбилиси стартовал русско-грузинский культурно-образовательный форум «Беседы за круглым столом», в котором примут участие выдающиеся российские артисты и педагоги. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Мероприятие открылось моноспектаклем «Я вас любил…Я вас люблю!» с участием актера Олега Пальмова.

Отмечается, что цель проекта — активизация русско-грузинских культурных связей. В его рамках в течение полутора месяцев Тбилиси посетят деятели российской культуры, среди которых режиссер и доктор искусствоведения Сергей Черкасский, который прочитает лекции, поэт и драматург Елена Исаева, которая приедет с творческим вечером, и доктор филологических наук Татьяна Марченко, которая расскажет посетителям о Иване Бунине и Федоре Достоевском.

20 октября сообщалось, что в Омске в ходе торжественной церемонии 18 октября открыли памятный знак, который был создан к 200-летию со дня рождения Достоевского.