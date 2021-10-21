В Польше заметили отставание России на поколение в истребителях от США

Defence24: Россия отстает от США на поколение в разработке и производстве истребителей

Российские Су-57, которые ряд экспертов не считает полностью истребителями пятого поколения, в настоящее время находятся на стадии разработки и испытаний, вследствии чего появления таких серийных самолетов и начала их полномасштабного производства стоит ожидать минимум через несколько лет, замечают в польском издании Defence24.

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«К этому времени американцы, скорее всего, приступят к принятию на вооружение или хотя бы к летным испытаниям боевого самолета нового поколения NGAD, работа над которым уже началась. Кажется, что Россия постоянно отстает как минимум на одно поколение [истребителей], несмотря на свои значительные возможности и опыт», — говорится в публикации.

Издание уверяет, что фактически серийным Су-57 станет истребитель с новым двигателем, а не текущая версия самолета, получающая силовую установку от Су-35. «Фактически это целевая серийная версия, которая должна быть готова через несколько лет, но продвигается как дальнейшая модернизация», — утверждает Defence24.

Таким образом в издании прокомментировали реакцию «Ростеха» на публикацию американского журнала The National Interest, в которой заявлялось, что Су-57 вряд ли поступит на вооружение до 2027 года. В госкорпорации сообщили, что российские самолеты регулярно становятся мишенью для информационных вбросов.