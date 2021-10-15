В России заявили об «информационном вбросе» американских журналистов о Су-57

«Ростех»: до 2027 года будет поставлено более 70 истребителей пятого поколения Су-57

Российские самолеты Су-57 и «Чекмейт» постоянно становятся мишенью информационных вбросов и предметом статей, в которых указываются недостоверные факты. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Таким образом представители предприятия отреагировали на материал американских журналистов, опубликованный в журнале The National Interest. Авторы статьи усомнились, что российский истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение до 2027 года. В качестве причин они указали различные задержки, перерасход средств, а также проблемы, связанные с исследованиями и разработками.

В «Ростехе» отметили, что данные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. «Вот и теперь: анализируются "причины", по которым российская армия якобы никогда не получит Су-57. И это при том, что самолет уже серийно производится и поставляется! До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько — в этом году», — отметили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее 19FortyFive написало, что истребитель Су-57 уступает американским и китайским конкурентам. Автор издания предположил, что российский самолет отличается недостаточной малозаметностью по сравнению с F-22, F-35 и J-20.