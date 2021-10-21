США провели три испытания в разработке гиперзвукового оружия

США провели три успешных испытания, направленных на создание гиперзвукового оружия. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает информационное агентство Reuters.

Cухопутные и военно-морские силы США провели «испытания прототипов компонентов гиперзвукового оружия» в среду, 20 октября. Все три испытания в рамках ведущихся разработок были названы «успешными».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен гиперзвуковыми ракетами, которые испытывает Китай. 16 октября британская газета Financial Times написала, что в августе Пекин испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в августе правительство проводило испытания космического аппарата.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ведомство собирается увеличить скорость, дальность и точность российских гиперзвуковых ракет. Он также отметил, что у России не только есть что показать, но и «есть чем оберегать страну».