Телезрителям показали порно во время прямого эфира

Зрителям американского новостного телеканала KREM случайно показали порнографический ролик в прямом эфире. Об инциденте, который произошел в минувшее воскресенье, 17 октября, сообщили журналисты издания Daily Mail 19 октября.

Видео эротического характера было показано во время прогноза погоды. Ролик на несколько секунд появился на экране, расположенном за спиной ведущей программы, метеоролога Мишель Босс (Michelle Boss). Отмечается, что женщина не заметила его и продолжила вести программу.

Позже в тот же день представители телеканала принесли извинения зрителям во время вечернего выпуска новостей. «Мы усердно работаем над тем, чтобы подобное больше не повторилось», — заявили они в официальном сообщении.

В местной полиции рассказали, что расследуют детали случившегося. Правоохранители намерены выяснить, как ролик оказался на экране и кто причастен к его выходу в эфир.

Ранее сообщалось, что неизвестные взломали информационное табло главного железнодорожного вокзала Вашингтона Union Station и запустили на нем порно. Видео проигрывалось на экране около трех минут, пока не было выключено вручную.