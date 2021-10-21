В ООН заявили о начале гонки вооружений

В мире началась новая гонка вооружений. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости. Его слова прозвучали на заседании Совета Безопасности.

«Мы сталкиваемся с величайшей лавиной кризисов для поколения – мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений», — отметил Гутерриш.

По его словам, в настоящее время ядерная угроза находится на самом высоком уровне за последние 40 лет. Ранее в МИД России отметили, что разговоры о всеобщем ядерном вооружении возможны исключительно в рамках консенсуса. При этом попытки немедленно провести ядерное разоружении ведомство расценило, как контрпродуктивные.

13 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели президент России Владимир Путин констатировал начало гонки вооружений между Москвой и Вашингтоном. Его слова прозвучали после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО).