В МИД России оценили попытки запрета ядерного оружия

Прогресс в международном ядерном разоружении возможен только на основе консенсуса. Так оценил перспективы в этой сфере заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, ТАСС.

«Разделяя благородную цель безъядерного мира, с пониманием относимся к взглядам тех, кто выступает за скорейшую ликвидацию ядерного оружия», — подчеркнул дипломат. При этом он назвал попытки ввести немедленный запрет на подобное оружие контрпродуктивными и ошибочными.

Воронцов отметил, что разоружение может быть реализовано путем выверенных, поэтапных сокращений количества вооружений при соблюдении стратегического баланса. Также он призвал отказаться от практики совместных ядерных миссий и ликвидировать инфраструктуру для размещения ядерных вооружений за пределами национальной территории.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал начало гонки вооружений между Россией и США после выхода американской стороны из договора по противоракетной обороне (ПРО), и выразил сожаление на этот счет. Российский лидер подчеркнул, что Москва в данный момент готова вести с Вашингтоном диалог на эту тему.