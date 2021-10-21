Россиянин посетил Египет спустя шесть лет и разочаровался изменениями курорта

Российский турист, посетивший Хургаду после возобновления чартерных рейсов в Египет, рассказал, какие изменения на курорте спустя шесть лет его разочаровали. Своими впечатлениями от отдыха он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Больше всего путешественника расстроила атмосфера на курорте. По его словам, отдыхающие теперь предпочитают покупать товары в супермаркетах, а не у местных торговцев, которые раньше предлагали «кучу бонусов и подарков». Кроме того, туристы из соседних отелей больше не общаются друг с другом и не играют в волейбол, так как в одной гостинице останавливаются преимущественно египтяне, а другая закрылась.

«Здесь больше не курят кальяны, не угощают каркаде, торговцы зазывают в свои лавки как-то неумело…» — поностальгировал россиянин.

Также путешественник рассказал, как изменился отель спустя шесть лет: ему не понравились «немного потрепанные» номера, длинные очереди за «бубликами» для катания на водных горках, мертвый коралл в море и анимация раз в неделю. Турист отметил, что, возможно, даст еще один шанс Египту, но в следующий раз посетит Шарм-эш-Шейх.

«Отдохнули, в общем, но не от души. В этот отель я не вернусь больше точно, да и в Хургаду, думаю, тоже. Надеюсь, мы найдем новый отель, который нам понравится, и нам захочется туда возвращаться», — добавил мужчина.

Ранее в октябре российская туристка рассказала о лучшем и худшем времени для поездки в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Так, наиболее удачным периодом для путешествия на популярные египетские курорты девушка назвала промежуток с октября по середину декабря. При этом она добавила, что «год на год не приходится» и каждый раз погода бывает разная.