Театр кукол приедет в Альметьевск со спектаклем для взрослых

Казанский театр кукол «Экият» приедет в Альметьевск со спектаклем для взрослых «Ханума»

Казанский театр кукол «Экият» выступит в Альметьевске с постановкой для взрослых. Об этом сообщает «Татар-информ».

Гастроли театра пройдут в Альметьевске 27-го и 28 октября. Спектакль получил название «Ханума». Это история о свахе Хануме, к которой обращается обедневший грузинский князь, который хочет выгодно жениться.

Также в рамках гастролей «Экият» представит зрителям детскую сказку «Не хочу, не буду» и постановку по мотивам русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка». Показы пройдут на сцене Татарского государственного драматического театра.

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