Найден способ добывать энергию из ветра в городах

Американский дизайнер и предприниматель Джо Дусе нашел способ собирать энергию ветра в городах. Специалист изобрел плоскую турбину, которую можно встраивать в стены зданий, пишет деловой журнал Fast Company. Конструкция создана в качестве альтернативы более привычным ветряным установкам с большими лопастями на высоких опорах, которые невозможно разместить в городском пространстве.

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Ветрогенератор, придуманный Дусе, выглядит как кинетическая арт-инсталляция и состоит из нескольких рядов прямоугольных алюминиевых лопастей, насаженных на вертикальные оси. Ветер вращает лопасти и запускает работу генератора. Дусе построил прототип такой турбины из 25 осей размером семь с половиной метров в ширину и два с половиной метра в высоту и запустил компьютерное моделирование его работы. Можно создать ветрогенератор любого размера, а также увеличивать или уменьшать его, соединяя и разъединяя модульные панели. Дусе заявил, что всего одна турбина может обеспечить годовую потребность в электроэнергии в среднестатистическом американском доме (около 10 тысяч киловатт-часов в год). Однако такие результаты показал опыт компьютерного моделирования — на деле эффективность изобретения зависит от силы ветра в конкретной точке. В крупных городах с высотными зданиями результаты могут отличаться.

На данный момент большую часть возобновляемой энергии в мегаполисах добывают с помощью солнечных панелей. Обычные ветряки слишком большие и шумные для крупных городов. Кроме того, в лопасти могут попадать пролетающие птицы. Изобретение Дусе, в свою очередь, можно установить в жилые дома, торговые центры, офисные здания и супермаркеты. Плоские турбины не занимают много места, не издают навязчивых звуков, а также могут стать интересным дизайнерским решением. Дусе добавляет, что их можно размещать вдоль трасс, чтобы улавливать потоки воздуха, создаваемые транспортом. «Благодаря дополнительному усилению ветра грузовиками, автомагистрали могут удовлетворить всю нашу потребность в энергии», — считает изобретатель. Сейчас Дусе ведет переговоры с несколькими производителями о создании опытной партии таких ветрогенераторов.

Журналисты Fast Company утверждают, что города могут быть подвержены сильным ветрам точно так же, как, например, побережья и океаны. В качестве аргумента они приводят случай в Бостоне в 2016 году, когда ветры опрокинули бронзовую статую Бенджамина Франклина высотой 2,4 метра. «В черте города не так много открытого пространства, чтобы солнечный свет попадал в большом количества на солнечные панели. А ветер есть всегда», — говорит Дусе.

Энергию ветра на транспортных магистралях уже начали использовать в Стамбуле. Там установили ветряные турбины, способные вырабатывать энергию из потоков ветра, создаваемых движением машин. Конструкции также оснащены солнечными панелями, а за счет компактности могут размещаться практически где угодно — например, у дороги или на крышах многоэтажек.