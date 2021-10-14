США приготовились к прорыву в экологичной энергетике

Байден заявил о крупномасштабном проекте по ветроэнергетике в США до 2030 года

Правительство президента США Джо Байдена заявило о семи проектах по созданию ветряных электростанций на восточном и западном побережьях страны и в Мексиканском заливе для сокращения вредных выбросов углекислого газа. Реализация крупномасштабной инициативы в области ветроэнергетики позволит к 2030 году запитать электричеством дополнительно около десяти миллионов домов, передает The Guardian.

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Американские чиновники приготовились совершить прорыв в сокращении выбросов CO2, которые приводят к глобальному потеплению, на 78 миллионов тонн и создать на новых станциях до 77 тысяч рабочих мест. Решить вопросы с арендой земли под экологичные станции у берегов штата Мэн, Нью-Йорк, Каролина, Калифорния, в Мексиканском заливе министерство внутренних дел планирует до конца 2025 года.

«Департамент внутренних дел разрабатывает амбициозную дорожную карту против изменения климата, которая приблизит страну к чистому энергетическому будущему», — сказала министр Деб Холанн. Ожидается, что компания Vineyard Wind будет производить около 800 мегаватт электроэнергии в год, а South Fork — около 132 мегаватт. Ocean Wind, крупнейший проект, обеспечит электроэнергией 500 тысяч домов по всему штату Нью-Джерси. Администрация Байдена обязалась рассмотреть еще 13 других проектов.

Министерство энергетики в свою очередь изучит влияние станций на птиц, летучих мышей и морских млекопитающих, а также популяции промысловых рыб и морских беспозвоночных на прибрежных участках размещения ветряных станций. «Чтобы американцы увидели преимущества использования энергии морского ветра, мы должны позаботиться, чтобы это делалось с заботой об окружающей экосистеме, не мешая рыбному промыслу и морскими обитателями», — подчеркнули в ведомстве.

Бывший советник Барака Обамы по климату Хизер Зичал, которая сейчас возглавляет Американскую ассоциацию чистой энергии (American Clean Power Association), группу по возобновляемым источникам энергии, сказала, что ветроэнергетика является неотъемлемой частью цели добиться к 2035 году электричества без углеродного загрязнения.

Ранее о строительстве нескольких солнечных и ветряных электростанций в пустынях заявил Китай. Председателя КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что у страны есть четкий план развития возобновляемой энергетики для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.