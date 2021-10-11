В России нашли способ снизить цены на электричество

Российские власти нашли способ снизить цены на электричество. В Минэнерго считают, что это можно сделать за счет наращивания производства водорода, однако для этого потребуются дополнительные мощности. Об этом сообщает газета «Известия».

По оценкам министерства, к 2024 году российский экспорт водорода может составить до 200 тысяч тонн. Но для достижения такой цели необходимо наращивать производство электролизных предприятий и сформировать устойчивый спрос на внешних рынках. Сейчас средний КИУМ (коэффициент, показывающий, сколько времени электростанция работает на полную мощность) по тепловым и гидроэлектростанциям (ТЭС и ГЭС) в России составляет порядка 46 процентов. С производством водорода показатель может вырасти до 90 или даже 100 процентов.

При этом, отмечает издание, оптовые покупатели смогут экономить до 10 копеек с каждого киловатт-часа, так что экономия на электроэнергии может составить 4-6 процентов.

Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс говорил, что Россия может сохранить за собой статус великой энергодержавы за счет экспорта водорода. «Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — уверен он. По словам Чубайса, сейчас газотранспортная система может использовать до 10 процентов пропускных мощностей для транспорта водорода.

В Кремле уже заговорили о лидерстве России в «зеленой» энергетике. «Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37 процентов», — констатировал президент Владимир Путин и добавил, что такими конкурентными преимуществами нужно безусловно воспользоваться. Президент отметил, что нужно наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС и использовать возможности приливов и отливов.