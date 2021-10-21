Благосостояние украинцев ухудшилось при Зеленском

55,5 процента украинцев заявили об ухудшении своего финансового положения за последние два года, с тех пор как у власти находится президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Об улучшении благосостояния говорят лишь 10,7 процента опрошенных. При этом 32,9 процента респондентов считают, что ничего не поменялось.

На вопрос о том, что стало главной причиной экономического кризиса в стране, 42,1 процента участников опроса указали на высокий уровень коррупции. Некомпетентность властей в экономических вопросах назвали причиной 31,2 процента украинцев. Пандемию коронавируса в данном контексте упомянули лишь 12,1 процента людей, а военные действия в Донбассе — 8,5 процента граждан.

При этом, по мнению 44,9 процента людей, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Негативно оценивают правление Зеленского 29,9 процента респондентов, а 22 процента участников опроса считают, что он лучше бывшего президента страны Петра Порошенко.

Ранее Государственная служба статистики Украины сообщала, что локдауны из-за пандемии COVID-19 ударили по экономике страны сильнее, чем ожидалось изначально. Детализированные данные показали, что потребительские расходы и инвестиции сократились. Особенно пострадали транспорт и гостиничный бизнес.