Консульство России в Турции прокомментировало задержание россиян

Генконсульство России в Турции располагает информацией только о трех задержанных россиянах

Российские дипломаты располагают информацией о местонахождении и обстоятельствах ареста только троих из четырех россиянин, задержанных в Турции. Об этом сообщили «Ленте.ру» в генконсульстве России в Стамбуле.

Задержанным предъявлены обвинения в получении информации, составляющей гостайну, в целях политического или военного шпионажа. В российском представительстве подчеркнули, что получили данные от компетентных турецких органов.

Согласно информации в СМИ, появившейся 8 октября, в Турции были задержаны четверо граждан РФ. «В связи с этим уточняем соответствующую информацию у турецкой стороны. Направили запрос в отношении посещения указанных лиц консульским сотрудником», — говорится в комментарии.

О задержании россиян, а также одного гражданина Украины и одного гражданина Узбекистана, стало известно из сообщений газеты Hürriyet. Отмечается, что подозреваемые граждане России — это Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов. Вместе с ними арестовали украинца Игоря Ефрима и узбекистанца Амира Юсупова.