Россиянка впервые побывала в Анапе и рассказала о «налете 90-х»

Россиянка, впервые в жизни побывавшая в Анапе, назвала несколько особенностей курорта, которые ее удивили. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, до путешествия она видела в сети множество противоречивых мнений о городе. «Пишут, что тут грязно и людно. Что Анапа застряла в СССР. И что отдыхает здесь только тот, кто не накопил денег на Турцию», — заявила она.

По мнению блогерши, в Анапе чувствуется налет 90-х — в качестве примера она привела большое количество старых домов, нелепые вывески и «бесконечные» столовые. При этом туристка добавила, что в городе есть много современной инфраструктуры — облагороженный променад, колесо обозрения, парки и модные кафе.

Среди других достоинств Анапы она обратила внимание на чистоту и опрятность улиц. Также путешественница отметила приятные цены на жилье — например, ей удалось арендовать однокомнатную квартиру в 15 минутах ходьбы от моря за 23 тысячи рублей.

Помимо дешевых апартаментов, россиянка упомянула невысокие цены на еду. Так, кукуруза на набережной стоила 50 рублей за штуку, сосиска в тесте — 45 рублей, а пять шариков мороженого — 100 рублей.

«Первые впечатления об Анапе у меня хорошие. Думала, что буду, как герой фильма про СССР. А попала в уютный современный город на море. Посмотрим, что будет дальше», — заключила девушка.

Ранее в октябре жительница Анапы сняла на видео заваленное мусором побережье курортного города, чем спровоцировала споры в сети. На кадры попали десятки пустых бутылок, фантики, окурки, сломанный шезлонг и остатки костра, оставленные туристами. «Это у нас так люди отдыхают», — прокомментировала автор ролика ситуацию недалеко от пляжа.