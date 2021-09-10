Россиянин отдохнул под Анапой и назвал курорт «беспросветной безнадегой»

Российский турист побывал в Джубге, поселке городского типа под Анапой, и описал его фразой «беспросветная безнадега». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказал автор текста, он оказался на курорте спонтанно по пути на Эльбрус. Решив провести несколько дней на побережье, мужчина снял небольшой двухэтажный дом у бассейна.

Первое, на что пожаловался путешественник, — это внешний вид Джубги. По его словам, все дома в поселке «страшные» и «попахивают каким-то совком», а облик улиц портят шаурмичные, которые он назвал «бестолковыми и стремными».

Также блогер возмутился разбитым дорогам на окраинах и отсутствию развлечений на городской набережной, на которой были только старые советские автоматы. «Даже подходить страшно. Вспоминаются времена, когда гопники отжимали телефоны», — сказал он и добавил, что по променаду гуляет много пьяных туристов.

Кроме того, россиянин раскритиковал менталитет отдыхающих и уровень сервиса в местных заведениях. «Городок наводнен низкокачественными и дешевыми столовыми и какими-то рыгаловками. Снова пахнет 90-ми. Джубга как будто рассчитана на то, чтобы сюда приезжали самые бедные слои населения», — описал он происходящее.

«Я и раньше слышал про Джубгу, но и не думал, что она разочарует меня настолько сильно. Делать здесь просто нечего. Уж лучше Турция», — резюмировал мужчина.

Ранее в августе российская туристка отдохнула на побережье Азовского моря и пожаловалась на затопленные дороги и размытые спуски к пляжам — по ее словам, город был похож на место стихийного бедствия. Также она рассказала, что по пути в аэропорт провела в пробке несколько часов и едва не опоздала на самолет.