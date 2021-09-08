Россиянка отдохнула под Анапой и описала курорт фразой «грязно и неопрятно»

Россиянка впервые отдохнула в Джубге, поселке городского типа под Анапой, и разочаровалась уровнем сервиса и условиями. Своим отзывом она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, женщина описала курорт фразой «грязно и неопрятно». Особенно ее возмутило состояние местных пляжей — они были завалены гниющими водорослями, которые никто «не торопился убирать».

Кроме того, туристка пожаловалась на «средненькие» гостиницы, уступающие по уровню комфорта отелям в Сочи и Адлере. По ее словам, они подойдут только очень непритязательным путешественникам, которых не смущает общая кухня и перспектива самостоятельно готовить себе еду.

Схожие впечатления остались у россиянки от местных кафе и ресторанов. Она отметила, что в городе большой выбор шашлычных, шаурмичных, точек с фаст-фудом, но нет ни одного «приличного» ресторана.

В заключении автор статьи написала, что не стала бы рекомендовать отдых в Джубге даже тем, кто ограничен в средствах.

Ранее в августе другая российская туристка, побывавшая в Джубге, рассказала об антисанитарии на пляжах — ее поразили отдыхающие, которые купались в море, куда через канализацию выносило человеческие отходы. «А потом они удивляются коронавирусу и ротавирусу», — отметила она.