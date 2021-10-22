Получившим краповые береты чеченским спецназовцам подарили автомобили Mercedes

Командир ОМОН Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев и командир ГБР СОБР «Терек» Сайди Лорсанкаев, ставшие по результатам соревнований в Ставропольском крае обладателями краповых беретов, получили от Фонда имени Кадырова автомобили Mercedes. Об этом сообщил изданию «Чечня Сегодня» министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он отметил, что спецназовцы получили подарки за безупречное прохождение испытаний на право ношения краповых беретов. «Краповый берет — высший символ доблести воина спецназа. Анзор и Сайди доказали, что заслуживают его на все 100 процентов», — подчеркнул Дудаев.

Соревнования в Ставропольском крае, в результате которых краповики 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь», согласно первоначальной информации, решили отказаться от беретов в знак протеста, прошли 17 октября. Журналист Александр Коц сообщил, что поводом для скандала стал обман со стороны кандидатов из Чечни — по его словам, во время марш-броска, являющегося одним из этапов на присвоение берета, друзья некоторых соискателей подвозили их на машинах. Действующих краповиков возмутило поведение чеченских бойцов, в результате, по словам журналиста, завязалась массовая драка, которую разнимал лично начальник главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.

В Росгвардии опровергли намерения бойцов снять береты, а Совет краповых беретов созвал заседание, по итогам которого стало известно, что племянника главы Чечни Рамзана Кадырова сняли с испытаний на краповый берет. Основатель движения, создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк объяснил, что Абдул-Керим Кадыров был снят с соревнований, так как сошел на марш-броске. Он также отметил, что драки между инструкторами и бойцами спецназа из Чечни не было, и опроверг сведения о том, что чеченских бойцов во время марш-броска подвозили на автомобилях.

Ранее обладателей краповых беретов в Чечне награждали денежной премией. В 2019 году Рамзан Кадыров вручил 15 бойцам специальных подразделений управления Росгвардии по Чечне, получившим береты, медали «Защитнику ЧР» и «За заслуги перед ЧР». Он также объявил о решении Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделить по миллиону рублей всем обладателям краповых беретов из Чечни.