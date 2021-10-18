Совет «Краповых беретов» начал заседание из-за инцидента с чеченскими бойцами

Началось заседание совета «Краповых беретов» после соревнований в Ставропольском крае, в результате которых краповики 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» решили отказаться от беретов в знак протеста. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo журналиста Семена Пегова.

Отмечается, что инцидент со сдачей беретов на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье прямо сейчас стоит на повестке заседания главного совета военнослужащих запаса совместно с действующими спецназовцами-краповиками Росгвардии. По сведениям канала, в заседании принимает участие основатель движения «Краповых беретов», создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк.

По итогам заседания планируется сделать заявление.

17 октября журналист Александр Коц сообщил, что бойцы «Витязя» решили в знак протеста с понедельника снять свой основной знак отличия — краповые береты. Поводом для скандала стал обман со стороны кандидатов из Чечни на соревнованиях на Ставрополье. По данным журналиста, во время марш-броска, являющегося одним из этапов на присвоение берета, друзья некоторых соискателей подвозили их на машинах. Действующие краповики возмутились этим, и, по данным Коца, завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.

В Росгвардии, комментируя произошедшее, опровергли намерения бойцов снять береты. «В данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Победил как всегда сильнейший. С чем мы победителей и поздравляем», — заявили в ведомстве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь сообщил имена семерых бойцов спецназа, получивших краповые береты. По его словам, право на берет заслужили, в частности, командир ОМОН регионального управления Росгвардии Анзор Бисаев и командир группы быстрого реагирования СОБР «Терек» Сайди Лорсанкаев. Кроме того, краповиками стали бойцы спецполка «Север» Мовсар Абдулхаджиев, Рамзан Мукаев, Хизир Мусаев, а также Идрис Аташев и Тамерлан Садулаев из спецбатальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии. Таким образом теперь в спецподразделениях в Чеченской республике служат 43 краповика.

Отмечается, что обладатели краповых беретов получают от властей Чечни по миллиону рублей. Так, в 2019 году Кадыров вручил 15 бойцами специальных подразделений УФСВНГ РФ по ЧР, получившим береты, медали «Защитнику ЧР» и «За заслуги перед ЧР». Он также объявил о решении регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделить по миллиону рублей всем обладателям краповых беретов из Чечни.