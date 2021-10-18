Кадыров раскрыл имена получивших береты чеченских краповиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл имена семерых бойцов спецназа, получивших краповые береты в ходе резонансного мероприятия в Ставрополье. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, право на берет заслужили командир ОМОН регионального управления Росгвардии Анзор Бисаев, командир группы быстрого реагирования СОБР «Терек» Сайди Лорсанкаев. Кроме того, краповиками стали бойцы спецполка «Север» Мовсар Абдулхаджиев, Рамзан Мукаев, Хизир Мусаев, а также Идрис Аташев и Тамерлан Садулаев из спецбатальона «Юг» Грозненского соединения Росгвардии.

Кадыров добавил, что всего теперь в спецподразделениях в Чеченской республике служат 43 краповика.

17 октября журналист Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале, что краповики 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» решили отказаться от беретов в знак протеста против жульничества при испытаниях со стороны их чеченских коллег на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье. По его утверждению, во время марш-броска, являющегося одним из этапов на присвоение берета, друзья некоторых соискателей подвозили их на машинах. Бойцы возмутились этим, и завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. Кроме того, спецназовцев возмутило то, что провалившие испытания конкурсанты все равно получили заветные береты.

Позднее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг данное сообщение. Он указал, что краповый берет «не снимали даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований». Также генерал-майор заявил, что информация о драке является ложной, и поздравил победителей с заслуженной наградой.