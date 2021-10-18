Инструктор опроверг обман со стороны претендентов на краповый берет из Чечни

Претенденты на краповый берет из Чечни не обманывали судей в ходе испытаний на Ставрополье, а на автомобилях подвозили не их, а болельщиков и бойцов, сошедших с дистанции. Об этом в понедельник, 18 октября, «Ленте.ру» на условиях анонимности рассказал один из инструкторов, принимавший участие в испытаниях.

Ранее 17 октября журналист Александр Коц рассказал о скандале, который произошел на полигоне учебного центра «Тамбукан» (Ставрополье), где бойцы спецназа проходили испытания на получение крапового берета. По словам Коца, во время марш-броска друзья некоторых соискателей из Чечни подвозили их на машинах.

Бойцы возмутились этим, и завязалась массовая драка, участников которой разнимал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк. Кроме того, спецназовцев возмутило то, что провалившие испытания конкурсанты все равно получили заветные береты. Поэтому, по словам Александра Коца, «краповики» 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» решили отказаться от своих беретов в знак протеста.

«На полигоне "Тамбукана" было несколько болельщиков, а также бойцов, сошедших с дистанции, которые действительно передвигались на автомобилях, но никто из них краповый берет не получил. Они не уложились в нормативы, в частности, по высотной подготовке, поэтому их сняли с маршрута», — рассказал «Ленте.ру» инструктор.

По его словам, ссоры и обвинения в предвзятом судействе вспыхивают практически на каждом испытании на получение краповых беретов. Но судьями на этих испытаниях выступают действующие обладатели беретов, а потому как-то воздействовать на них или подкупить считается невозможным.

В настоящее время проходит заседание главного совета военнослужащих запаса совместно с действующими спецназовцами-краповиками Росгвардии. В нем участвует основатель движения «Краповых беретов», создатель спецназа «Витязь» и Герой России Сергей Лысюк. В повестке заседания обсуждение инцидента, по его итогам будет сделано заявление.

17 октября глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл имена семерых бойцов спецназа, получивших краповые береты в ходе резонансного мероприятия в Ставрополье. Кадыров добавил, что всего теперь в спецподразделениях в Чеченской республике служат 43 «краповика».