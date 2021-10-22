Женщина уехала в долгожданный отпуск и оказалась единственной туристкой в стране

Американская туристка уехала в долгожданный отпуск в Бутан несмотря на ограничения и оказалась единственной туристкой в стране с начала пандемии. Об этом пишет CNN.

В феврале 2019 года 70-летняя Фран Бак (Fran Bak) решила посетить Бутан. За все время своего путешествия американка успела побывать в 18 из 20 районов государства. Как рассказала туристка, в одной деревне она сильно заболела — однако местные жители помогли ей выздороветь, что сильно их сблизило. По возвращении домой Бак продолжала поддерживать связь и переписываться с новыми друзьями в социальных сетях. Вскоре пенсионерка задумала еще раз вернуться в королевство.

Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса осложнила процедуру оформления визы. Тем не менее в марте женщина смогла получить разрешение от властей Бутана на посещение страны — для этого ей пришлось пережить несколько отмененных и перенаправленных рейсов, путаницу со сбором необходимых документов, серию сдачи ПЦР-тестов и 21-дневный карантин по прибытии в королевство.

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«Только когда я приехала сюда, я поняла, что вписываю свое имя в историю. Я не ожидала получить такое огромное количество сообщений от людей, которые были рады тому, что я приехала в Бутан. Я очень благодарна им», — рассказала Бак.

Туристическая виза Бак стала первой выданной в Бутане с марта 2020 года. Отмечается, что и до пандемии оформление разрешения на посещение королевства требовало серьезной подготовки. В соответствии с политикой государства, необходимый документ выдается через утвержденную правительством туроператорскую компанию, также путешественник должен подтвердить наличие денежного обеспечения в размере 250 долларов США в день (около 17,6 тысячи рублей).

Ранее в октябре словацкий турист бросил офисную работу ради мечты всей жизни и отправился в кругосветное путешествие на два года. Так, из-за начавшейся в мире пандемии коронавируса и, как следствие, массового закрытия границ мужчине пришлось задержаться в некоторых местах на несколько месяцев, а не на две недели, как он рассчитывал ранее.