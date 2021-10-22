Российские запасы угля пересчитали

Минэнерго сообщило, что запасов угля в России хватит на 350 лет

Минэнерго пересчитало запасы угля в России и пришло к выводу, что их хватит на 350 лет. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор департамента ведомства по внешнеэкономическому сотрудничеству и развитию топливных рынков Сергей Мочальников.

«Запасы угля в России превышают 400 миллиардов тонн. Этого нам хватит на очень долгий период. При современном уровне добычи — приблизительно на 350 лет», — отметил чиновник.

По его словам, запасы Эльгинского месторождения в Якутии, разрабатываемого компанией «Эльгауголь» (принадлежит структурам «А-Проперти»), составляют 2,2 миллиарда тонн угля.

Также Мочальников добавил, что объемы добычи угля в России постепенно увеличиваются. По итогам 2021 года рост составит 6 процентов. По состоянию на октябрь он равняется 9 процентам. В 2022 году Минэнерго ожидает рост добычи угля на 1,5 процента по сравнению с 2021 годом.

