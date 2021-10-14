В России заявили о преждевременности отхода от традиционных энергоресурсов

Глава Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин заявил о преждевременности полного отхода от традиционных энергоресурсов. Он уточнил в беседе с ТАСС, что примером тому стал газовый кризис в Европе.

«Ситуация с газом показала, что полностью отказываться от традиционных энергоресурсов еще рано. Процесс перехода на возобновляемую энергетику не может быть быстрым. Несмотря на то, что из-за новых экологических требований многие шахты вынуждены закрываться, угольная отрасль по-прежнему дает планете порядка 40 процентов всей электроэнергии», — отметил российский банкир.

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Панкин пояснил, что от таких объемов невозможно отказаться в короткие сроки, однако постепенное внедрение современных технологий позволит сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Он добавил, что на угольные электростанции приходится более 35 процентов выбросов углекислого газа и более 70 процентов парниковых газов исходит из сектора производства электроэнергии.

По мнению главы ЧБТР, угольная отрасль нуждается в модернизации, стратегия банка предусматривает инвестиции в эту сферу, чтобы улучшить экологические и социальные показатели. Эксперт заключит, что уголь еще не раз может спасти человечество от холодных зим.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал, что объем поставок российского угля в Европу в 2021 году увеличился на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Россия начала помогать Китаю, который также столкнулся с энергетическим кризисом.

