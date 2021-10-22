Обнаружен древнейший краб

Исследователи из Канады, Китая и США описали сохранившегося в янтаре из мелового периода краба возрастом 100 миллионов лет — древнейшего из известных настоящий крабов. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances.

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Кусок янтаря был обнаружен в 2015 году шахтерами близ города Мьичина в Мьянме. Они продали его ювелиру в китайском городе Тэнчун, в ожерелье которого его и заметили исследователи. С помощью рентгеновской микротомографии им удалось создать трехмерную реконструкцию краба, размер которого не превышал пяти миллиметров.

Ископаемое ракообразное получило наименование Cretapsara athanata — «бессмертный дух облаков и вод мелового периода». Это наиболее хорошо сохранившийся настоящий краб (Brachyura) — и наиболее древний. «Cretapsara athanata — наиболее хорошо сохранившийся ископаемый краб из когда-либо открытых. У него сохранились мягкие ткани, такие как усики, части ротового аппарата, большие фасеточные глаза и даже жабры», — отмечает один из исследователей, постдок Гарвардского университета Хавьер Луке.

Ископаемый краб довольно сильно походит на современных зеленых крабов, отмечают исследователи. Согласно их гипотезе, найденный краб был молодой особью пресноводного или земноводного вида. Возможно также, что он мигрировал для размножения, как это делают некоторые современные виды. Также ученым представляется вероятным, что он умел лазить по деревьям.

Предыдущие ископаемые крабов указывали на то, что эти ракообразные вышли на сушу и приспособились к пресной воде около 50-75 миллионов лет назад. Данные же «молекулярных часов» указывают на срок в 125 миллионов лет. «Новое ископаемое и его среднемеловой возраст позволяют нам закрыть пробел между молекулярной дивергенцией и существующей палеонтологической летописью крабов», — подчеркивает Луке. Для того чтобы попасть в янтарную смолу, Cretapsara athanata должен был умереть в солоноватой или пресноводной окружающей среде близ берега или устья реки. Таким образом, крабы вышли на сушу — или стали земноводными — как минимум 100 миллионов лет назад, что гораздо раньше предыдущих оценок.