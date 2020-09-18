Найдены самые древние сперматозоиды на Земле

Ученые впервые нашли ископаемые гигантские сперматозоиды ракообразных остракод, появившихся на Земле 540 миллионов лет назад. Это говорит о том, что на планете обнаружены самые древние половые клетки живых существ. Научная статья об открытии опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society.

Найденные кальцинированные раковины сохранились в кусочке янтаря. Палеонтологам удалось растопить окаменевшую смолу и обнаружить целыми 39 остракод, среди которых были самцы, самки и молодые особи ракообразных. Также сохранились их сперматозоиды и мягкие ткани. Возраст находок датируется 100 миллионами лет.

Исследователи смогли создать трехмерные изображения остракод в высоком разрешении, что позволило рассмотреть как их половые клетки, так и половые органы. Ученые пришли к выводу, что «поведенческий репертуар размножения, связанный со значительными морфологическими адаптациями, оставался неизменным в течение по меньшей мере 100 миллионов лет и является важнейшим примером эволюционного застоя», говорится в статье. Кроме того, открытие показало способность янтаря сохранять мягкие части беспозвоночных.

Ранее ученые пересмотрели свои представления о движении сперматозоидов во время оплодотворения. Изучение спермы под микроскопом дало понять, что сперматозоид при движении вращается вокруг своей оси. По словам биологов, подобная асимметрия позволяет достичь симметричного и правильного движения в сторону яйцеклетки.