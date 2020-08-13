Ученый предрек рождение «дизайнерских детей» из стволовых клеток

В ближайшие несколько лет будет создана технология рождения «дизайнерских детей» из стволовых клеток. Об этом рассказал доцент кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, занимающийся исследованиями в области клеточной биологии. Его слова приводит Discover Magazine.

В таком случае станет возможным искусственно воспроизводить человека, в том числе клонировать знаменитых и уже умерших людей.

Себастьяно рассказал, что ученые пытаются получить из стволовых клеток человека полностью жизнеспособные сперматозоиды, которые будут способны оплодотворять искусственно выращенные яйцеклетки. В случае их успеха главной проблемой станет изучение здоровья полученных таким образом детей. Как пишет издание, по этическим соображениям исследование искусственных человеческих эмбрионов могут запретить.

Также ученые переживают, что все сведется к созданию «дизайнерских» детей. Потенциальные родители смогут выбирать внешние «параметры». Также люди смогут использовать для получения спермы и яйцеклеток ткани знаменитостей без их ведома, например, волосы. Себастьяно добавил, что все этические вопросы искусственного воспроизводства детей нужно начинать обсуждать уже сейчас.

Ранее сообщалось, что к 2050 году человечество откажется от секса для продолжения рода, а оплодотворение будет происходить искусственно. Люди будут совершать половой акт для удовольствия, без последующих обязательств. Такое будущее предрек профессор Карл Джерасси из Университета Стэнфорда