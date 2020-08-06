Раскрыта загадка движения сперматозоидов

Ученые пересмотрели свои представления о движении сперматозоидов во время оплодотворения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science Advances.

С помощью особого микроскопа и камеры, позволяющей снимать со скоростью 55 тысяч кадров в секунду, специалисты раскрыли загадку движения мужских половых клеток и описали как они передвигаются на самом деле. Высокоскоростная трехмерная микроскопия опровергла представления о том, что сперматозоид двигается исключительно благодаря колебательным движениям, которые совершаются жгутиком.

Из-за своего строения жгутик сперматозоида может двигаться только в одну сторону, из-за чего он должен двигаться по кругу. Изучение спермы под микроскопом дало понять, что сперматозоид при движении вращается вокруг своей оси. По словам биологов, подобная асимметрия позволяет достичь симметричного и правильного движения в сторону яйцеклетки.

Данное открытие удалось совершить благодаря скоростной камере, на основе снимков также была создана первая трехмерная модель двигающейся мужской половой клетки. Специалисты подчеркнули, что при двухмерном наблюдении за сперматозоидом складывается впечатление, что он движется лишь за счет колебания жгутика.

В заключении научной работы утверждается, что открытие позволит подробнее изучить феномен движения мужских гамет во время процесса оплодотворения. В долгосрочной перспективе это поможет частично решить проблему мужского бесплодия.