В Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность пациентов с COVID-19 в России

Роспотребнадзор: высокая смертность от COVID-19 связана с поздним обращением за помощью

Высокая смертность среди пациентов с COVID-19 в России связана с их поздним обращением за помощью. Так объяснила высокие показатели смертности заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, ее цитирует ТАСС.

«Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны», — заявила Руженцова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране напряженная, при этом рост заболеваемости был ожидаем из-за наступления прохладной погоды, возвращения людей из отпусков и низких темпов вакцинации.

Специалист подчеркнула, что повлияли на ухудшение эпидемиологической обстановки люди, которые ставили под сомнение эффективность вакцинации от COVID-19 и терапию, которую назначал врач.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала количество смертей от COVID-19 в России страшными цифрами. Она заявила, что ежедневно страна теряет более одной тысячи граждан, и за этими цифрами стоят «жизни наших близких людей».

В четверг, 21 октября, третий день подряд обновился рекорд по смертям пациентов с COVID-19 — за сутки умерли 1036 пациентов, это максимум с начала пандемии.