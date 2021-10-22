В ООН разочаровались дискуссией по конституции Сирии

Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен подвел итоги пятого раунда заседания Сирийского конституционного комитета в Женеве и заявил, что не удалось достичь намеченных целей. Об этом сообщает ТАСС.

Педерсен отметил, что в целом первые три дня переговоров прошли хорошо. Четвертый день дискуссии, в ходе которой правительственная делегация представляла статьи о борьбе с терроризмом и экстремизмом, посланник генсека назвал сложным. В последний планировалось выработать консенсус и противоречия, чтобы продолжить работу по их преодолению, но этого, по словам спецпредставителя, сделать не удалось.

«Я думаю, будет справедливым сказать, что сегодняшняя дискуссия была большим разочарованием. Не удалось добиться того, что мы надеялись достичь,— пути достижений какого-то консенсуса и понимания, как продвигать процесс вперед», — сказал он по поводу последнего дня заседания.

Педерсен отметил, что делегаты согласились, что «так продолжать нельзя и необходимо достичь понимания, чтобы вести основательную работу над проектом конституции». О следующей встречи они не договорились.

С 18 по 22 октября в Женеве проходил шестой раунд дискуссий малой группы конституционного комитета Сирии (ККС). 45 делегатов обсуждали принципы, которые должны лечь в основу новой конституции Сирии. Среди них: верховенство права, борьба с терроризмом и экстремизмом и разделение властей.