Экономист оценил предсказание Байдена о драматическом падении цен на газ

Из-за газового кризиса Европе придется отказаться от зеленой энергетики, в странах уже размораживаются угольные шахты, наблюдаются и тенденции к возвращению к атомной энергетике, заявил экономист Алексей Коренев в разговоре с «Лентой.ру». Он считает, что предсказание президента США Джо Байдена о драматическом падении цен на газ ничем не обосновано, они могут снизиться до 600-800 долларов, что все равно окажется значительно выше прежних отметок.

Ранее Байден предсказал «драматическое» падение цен на топливо в ближайшие два-три года. «Вы увидите драматическое падение, драматическое падение в том, что произойдет в отношении цен на бензин», — сказал Байден. При этом снижения цен на газ до начала следующего года ожидать не стоит, отметил американский лидер. «Я не считаю, что до тех пор произойдет что-либо, что существенно повлияет на цены», — заявил он.

Откат в деле защиты экологии

Коренев согласился, что в мире наблюдается серьезный энергетический кризис, связанный с перегревом цен: энергоносители перекуплены, а стоимость газа в Европе значительно выше экономически обоснованных показателей. Это не может продолжаться бесконечно, поэтому цены неизбежно упадут.

«И все же прогнозировать стоимость энергоносителей — дело еще более неблагодарное, чем прогнозировать курсы валют, — отметил экономист. — Откат цен, конечно, будет, но вопрос — насколько существенным? В результате энергетического кризиса страны, действительно, стали возвращаться к углеводородному сырью. Они используют уголь, размораживают закрытые шахты, возвращаются к атомной энергетике: даже Япония начала открывать станции, закрытые после Фукусимы, а Турция просит Россию построить ей атомную электростанцию».

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Экономист считает, что человечество начинает понимать, что слишком рано понадеялось на зеленую энергетику, которая оказалась недостаточно надежной. Потому существует большая вероятность того, что сложившаяся ситуация напугает многих, и страны снова начнут возвращаться к традиционным источникам энергии, что понизит цены на газ.

«В случае безветренного лета стоят ветряки, в случае облачной погоды не работают солнечные батареи. На все это нельзя было возлагать настолько большие надежды. Так что да, сейчас мы сможем наблюдать возвращение к традиционным источникам энергии, но все же гарантировать драматичное падение цен на газ не стоит. Он по-прежнему остается крайне востребованным энергоносителем, что демонстрирует пример Азии, которая сейчас выступает крупнейшим его потребителем», — сказал Коренев.

По его мнению, в ближайшей перспективе цены могут откатиться до 600-800 долларов и остаться в этих рамках. Тем не менее это произойдет только в случае, если Еврокомиссия пересмотрит газовую директиву, увеличит объемы прокачки для «Газпрома» и уйдет от биржевого ценообразования к долгосрочным контрактам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США оказывает влияние на страны-участницы ОПЕК с целью снижения цен на топливо на энергетических рынках.