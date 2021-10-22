Резкое сокращение объемов производства во Франции значительно замедлило темпы роста экономики Германии. Две главные экономики Европы столкнулись с серьезной проблемой, значительные задержки с поставками стали причиной отмены или отсрочки контрактов, пишет Bloomberg.

Согласно данным IHS Markit, инфляционное давление усилилось. «Дефицит производственных ресурсов оказывает заметное влияние на объемы производства и портфель заказов», — сказал экономист Джо Хейс. Деловая активность в Германии, крупнейшей экономике Европы, упала в октябре до восьмимесячного минимума. Во Франции показатели несколько лучше, страна выиграла от роста туризма.

Эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) до сих пор настаивали, что низкий спрос задержит, а не подорвет восстановление, и что ценовое давление скоро уменьшится. Компании в Германии и Франции верят, что они правы, отмечает издание.

Инфляция в еврозоне выросла в сентябре до 3,4 процента в годовом выражении. Это рекордный показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Больше всего цены выросли в Эстонии, Литве (по 6,4 процента) и Польше (5,6 процента).

При этом рост цен в Германии достиг максимума почти за три десятилетия. Инфляция в главной экономике Европы в сентябре выросла до 4,1 процента.