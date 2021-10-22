В Госдуме оценили слова Путина об «умеренном консерватизме»

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина оценила слова президента России Владимира Путина об «умеренном консерватизме» в ходе его выступления на Валдайском форуме. Ее слова передает РИА Новости.

«Умеренный консерватизм — это самая органичная идеология для России. В ней — отеческая забота, государство воспринимается, как единый организм», — подчеркнула Бутина. Помимо этого, в ней есть «забота и сохранение традиций, исторической памяти». При этом идеология не исключает реформ, но в то же время не допускает «революционных потрясений».

По словам политика, президент уже реализовал эти принципы на практике, «поддерживая матерей с детьми, семьи, что оказались в тяжелой жизненной ситуации в это непростое время».

Выступая на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», Владимир Путин заявил, что в России при формировании своих подходов будут руководствоваться принципами разумного консерватизма. По его словам, значение этой идеологии как основы политического курса в нынешних условиях в мире возросло.

