Мужчина украсил дом к Хэллоуину и столкнулся с полицейскими проверками

Пользователь Reddit под ником TraditionalTeach8543 показал фотографии дома, хозяин которого украсил его к Хэллоуину с помощью декораций, которые сделали двор похожим на место преступления. Автор поста отметил, что украшения получились настолько реалистичными, что прохожие несколько раз вызывали полицию.

Он рассказал, что дом принадлежит американцу из штата Техас. На фотографиях, которые он опубликовал, видно, что тропинке к дому лежат два окровавленных манекена без головы, еще один свисает с крыши. Около них лежат мусорные пакеты, в которых также лежат различные части тела.

По словам пользователя Reddit, владельцу дома пришлось столкнуться с несколькими визитами полицейских из-за декораций. Соседи мужчины и прохожие обращались к правоохранителям, потому что принимали манекены за убитых людей.

В комментариях под историей между пользователями Reddit разразился спор. Многие посчитали, что декорации выглядят действительно очень реалистично. «Можно было убить человека и оставить тело в этом дворе, никто бы и не заметил», — прокомментировала пост одна из пользовательница.

Другие же посчитали оформление не таким правдоподобным, каким считает его автор. По их мнению, обратившиеся в полицию соседи были слишком восприимчивыми.

Ранее друга пользовательница Reddit рассказала, как получила от неизвестного отправителя загадочную посылку. Девушка заподозрила неладное, когда, открыв ее, увидела глазное яблоко. Другие юзеры сайта посоветовали ей проверить банковский счет.