50-летняя телеведущая показала фигуру в бикини

Аманда Холден показала фигуру в оранжевом бикини на новом фото с семейного отдыха

Британская телеведущая Аманда Холден показала фигуру на пляжном фото и взволновала поклонников. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 50-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне моря во время семейного отдыха. Она позирует в раздельном комплекте бикини оранжевого цвета бренда Melissa Odabash. Его стоимость на сайте марки составляет 216 фунтов стерлингов (21 220 рублей). Свой образ Холден дополнила солнцезащитными очками. Публикация набрала больше 40 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид телеведущей и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Невероятно красивая», «Эта женщина с убийственной фигурой просто огонь», «Выглядишь невероятно», «И как только всякая вещь любого цвета хорошо на тебе смотрится?», «Вау! Ты самая сексуальная женщина из ныне живущих», — высказывались они.

Ранее в октябре Аманда Холден прошла по улицам в платье без нижнего белья. Папарацци засняли телеведущую в трикотажном облегающем платье коричневого цвета без бюстгальтера, клетчатом пальто песочного оттенка и бордовых ботфортах на каблуках.