Тульская область возглавила проект «Императорский маршрут»

Тульская область на два года станет куратором федерального проекта «Императорский маршрут»

Тульская область стала куратором национального проекта «Императорский маршрут» — возглавлять федеральную программу регион будет в течение следующих двух лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что регион уже активно разрабатывает программу реализации проекта, в нее войдут проведение различных фестивалей, концертов и спектаклей, познавательные лекции и семинары, а также инфраструктурные и цифровые продукты. Кроме того, особое внимание будет уделяться таким темам как «тульские оружейники, мужество, воинские победы, честь русского офицера», «дворянский быт и русская охота», «благотворительность, милосердие».

«Сегодня Тульская область перенимает эстафету у Калуги и на следующие два года становится куратором федерального проекта. У тульской земли богатая история, тесно связанная с правлением династии Романовых. Мы приложим все силы, чтобы этот проект стабильно развивался», — заявил глава Тульской области Алексей Дюмин.

29 июня Тульская область вошла в состав национального проекта «Императорский маршрут», посвященный культурному, духовному и историческому наследию Императорского Дома Романовых, став 22 регионом страны, присоединившимся к федеральной программе.