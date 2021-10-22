Канатоходец прошел между многоэтажными домами в Дагестане и попал на видео

В Дербенте канатоходец из Петербурга прошел без страховки между многоэтажными домами

В Дагестане канатоходец прошел между многоэтажными домами недалеко от набережной в Дербенте. Кадры опубликовало издание Baza.

«Местный псих снимает психа из Питера», — говорит автор видео, на котором запечатлены экстремал без страховки и снимающий его местный житель. Уточняется, что канатоходец приехал в Дагестан из Санкт-Петербурга.

По данным Baza, в последние дни в Дербенте устраивали несколько прогулок по канатам.

В Дагестане в четверг, 21 октября, отпраздновали День дагестанской культуры и языков. Отмечалось, что в городах республики показывали традиционные обряды, пели народные песни и проходили выступления канатоходцев.

В 2018 году потомственный дагестанский канатоходец Расул Абакаров без страховки прошел по тросу длиной 55 метров, закрепленному на высоте 145 метров между высотками «Грозный-Сити» в Чечне. По словам Абакарова, дополнительные трудности создавали наклон троса в 10 градусов и сильный ветер.