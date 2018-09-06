Проход канатоходца без страховки между высотками «Грозный-Сити» попал на видео

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Потомственный дагестанский канатоходец Расул Абакаров без страховки прошел по тросу длиной 55 метров, закрепленному на высоте 145 метров между высотками «Грозный-Сити», пишет «Российская газета». Видео с его выступлением выложили на YouTube очевидцы. Оно было частью программы вечера профессионального бокса «Время Легенд», проходившего в чеченской столице.

«Страховку мы организовали лишь для жезла, так как внизу были машины. В случае непредвиденных обстоятельств жезл мог упасть на них. Но я не был застрахован. Решил я так сделать в последний момент», — рассказал канатоходец газете. Дополнительные трудности, по его словам, создавали наклон троса в 10 градусов и сильный ветер.

Ранее в мае Абакаров прошел по тросу через разведенный Дворцовый мост в Санкт-Петербурге.

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