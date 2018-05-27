Канатоходец прошел через разведенный Дворцовый мост

Канатоходец Расул Абакаров прошел по канату, натянутому через разведенный Дворцовый мост. Видео его трюка опубликовано в Instagram.

Выступление канатоходца прошло в рамках празднования 315-летия Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости. Канат был натянут между частями разведенного моста.

По словам Абакарова, идея трюка родилась после того, как он застрял ночью на Васильевском острове из-за разведенных мостов. Подготовка велась около двух месяцев. Канатоходец пообещал в следующий раз выполнить более грандиозный трюк.

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