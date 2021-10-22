Хычины и халва из КБР поборются на «Вкусах России»

Кабардино-Балкария представила на конкурс «Вкусы России» восемь брендов

Кабардино-Балкария представила на конкурс «Вкусы России» восемь региональных брендов. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза республики.

Так, в конкурсе поборются кабардинская халва, балкарские хычины, гусь по-терски, кабардинский сыр, кахунские помидоры, зольский картофель, яблоки Кабардино-Балкарии и минеральные воды Кабардино-Балкарии.

Всего на оценку жюри конкурса представлено более 700 региональных брендов из 84 субъектов России. Тройку победителей определят большинством голосов.

Отмечается, что конкурс продлится до 7 ноября.

Ранее в октябре в КБР прошел первый «Праздник хычина», посвященный легендарному национальному блюду — лепешке с картошкой и сыром. В Чегемское ущелье, где проходил фестиваль, уехало более тысячи тонких пирогов. На их приготовление ушло семь мешков картошки, 60 килограммов сыра и несколько центнеров теста.