Раскрыта причина пожара в подмосковном СИЗО

Причиной пожара в подмосковном СИЗО стал поджог, устроенный арестантом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возгорание произошло в камере, где содержался 28-летний Виталий Дуюнов, обвиняемый в убийстве мужчины в Москве. Арестант поджег одеяло на своей койке. Прибывшим пожарным удалось быстро справиться с огнем, никто не пострадал.

Дуюнов находится в СИЗО за причастность к убийству. По данным следствия, в сентябре он с двумя сообщниками в 3-м Покровском проезде Москвы нанес в квартире несколько ножевых ранений мужчине, а затем выбросил его из окна дома. Потерпевший скончался на месте преступления. Мотивом убийства был грабеж. Трое обвиняемых в преступлении были задержаны.