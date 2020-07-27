Пожар в женском СИЗО «Печатники» в Москве потушили

Пожарные ликвидировали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС, передает ТАСС.

Тушение заняло более пяти часов.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. На время тушения были эвакуированы 850 человек, их разместили в соседних корпусах.

По словам источника агентства, что до десяти человек обратились за медицинской помощью.

Собеседник ТАСС рассказал, что вероятной причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас в СИЗО нет электричества, также не работают городские телефоны.

О пожаре в московском женском СИЗО сообщалось днем 27 июля. Охранники утверждали, что пожар произошел в пекарне на первом этаже следственного изолятора или в комнате, где хранятся матрасы. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.