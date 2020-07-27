В Москве эвакуировали заключенных СИЗО «Печатники»

В столичном следственном изоляторе (СИЗО) «Печатники» проводится полная эвакуация. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, из окна четвертого этажа СИЗО идет густой черный дым, в здании плотное задымление. Пока пожарные не могут найти очаг возгорания.

Охранники утверждают, что пожар произошел в пекарне на первом этаже следственного изолятора или в комнате, где хранятся матрасы.

Как уточняет РЕН ТВ, возгоранию присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших нет, однако очевидцы сообщают, что из здания слышны крики о помощи.

РИА Новости со ссылкой на ФСИН сообщает, что открытого горения в здании нет. Около 850 человек эвакуировали из СИЗО «в безопасное место в пределах учреждения».

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