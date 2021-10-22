Избивавший заключенных под музыку Rammstein российский майор получил срок

В Брянской области майор получил три года колонии за избиение осужденного под Rammstein

В Брянской области к трем годам колонии приговорили бывшего сотрудника исправительной колонии №6, избившего заключенного. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает издание «Брянск Today».

Как установил суд, в 2019 году российский майор Василий Доброседов нанес не менее шести ударов заключенному по фамилии Якубчик. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, во время следственных действий потерпевшие давали показания, что майор вместе с коллегами избивал вновь прибывших в колонию под музыку группы Rammstein.

В ходе судебного процесса осужденный признал свою вину и раскаялся. Помимо полученного срока заключения, он лишен права занимать должности на госслужбе на два года.

Об избиениях осужденных в ИК-6 Брянской области стало известно после того, как в декабре 2019 года там до смерти забили одного из вновь прибывших заключенных.