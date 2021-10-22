Банкир назвал самые распространенные ошибки при накоплении финансов

Банкир Задорнов: главные ошибки при накоплении это страх риска и выбор одного инструмента

Банкир, президент-председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов назвал три основные ошибки, которые россияне совершают при попытке накопить средства. Их он перечислил в интервью «Прайм», .

По его словам, при формировании накоплений прежде всего не стоит бояться рисковать. По словам Задорнова, базу сберегательного портфеля должны составлять инструменты с разной степенью защиты, как солидные и безрисковые, так и с высоким элементом риска.

Вторая ошибка — использовать единственный «лучший» инструмент инвестиций. Банкир пояснил, что гораздо эффективнее диверсифицировать свои накопления в разные сберегательные «корзины». Тогда, по словам Задорнова, доход одной группы инвестиционных инструментов в портфеле будет компенсировать убыток от другой.

Наконец, третьей распространенной ошибкой при накоплении средств является откладывание в «копилку» только крупных сумм.

«Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку – получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия — это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня», — подытожил банкир.

Ранее аналитики Сбербанка выяснили, что большинство россиян считают, что самым надежным способом стать богатым по-прежнему является стремление работать больше и лучше. Необходимость больше и лучше работать 67,7 процента опрошенных назвали главным способом повысить свои доходы. Получить образование — 56,7 процента. В то, что увеличить свой доход поможет собственный бизнес верят 44,8 процента участников исследования, а инвестициям на фондовом рынке доверяют 38,6 процента.