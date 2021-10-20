Названы самые надежные способы стать богатым

Аналитики Сбербанка: россияне считают, что для повышения доходов нужно больше работать

Большинство россиян считают, что самым надежным способом стать богатым по прежнему является стремление работать больше и лучше, говорится в исследовании «Сбер Управление Активами», имеющиеся у РИА Новости.

Необходимость больше и лучше работать 67,7 процента опрошенных назвали главным способом повысить свои доходы. Получить образование — 56,7 процента. В то, что увеличить свой доход поможет собственный бизнес верят 44,8 процента участников исследования, а инвестициям на фондовом рынке доверяют 38,6 процента. «Четыре указанных выше способа являются наиболее массовыми», — отметили аналитики.

При этом, как отмечают эксперты, значительно возросла доля россиян, считающих, что необходимо инвестировать и зарабатывать деньги на финансовом рынке. Однако, как заявил вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов, это не означает, что люди начали массово заниматься инвестициями, поскольку им нужно всесторонне изучить вопрос, чтобы принять взвешенное решение. Он считает, что постепенно на фондовый рынок будет приходить все больше россиян.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главной и приоритетной задачей страны рост доходов граждан. Он добавил, что это долгосрочная задача, поэтому власти не будут действовать популистскими методами, а планируют опираться на рост экономики, решать основные социальные задачи на этой базе, как то повышение благосостояние населения и демографические вопросы.