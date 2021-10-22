Молодую мать пристыдили за привлекательный внешний вид на детской площадке

Женщины пристыдили молодую мать за привлекательный внешний вид, в котором она появилась на детской площадке. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Девушка по имени Рози (Rosie) рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней во время прогулки с ребенком. По словам автора ролика, она привела сына на детскую площадку, где уже гуляли многодетные женщины. Героиня материала отметила, что сначала инстинктивно хотела держаться от них подальше, однако в какой-то момент она была вынуждена подойти к ребенку во время его игр.

«Пока я шла к нему, я услышала, как одна из мам произнесла фразу, которую я не скоро не забуду: "О, ты выглядишь слишком хорошо, ты мне не нравишься"», — поделилась Рози. В попытках быстро ответить на сделанное замечание, она соврала о том, что нарядилась впервые за три недели.

Девушка не описала свой образ, в котором была в тот день, однако объяснила, что часто наносит макияж и делает укладку перед выходом из дома. Публикация стала вирусной и набрала более 546 тысяч просмотров и почти 90 тысяч лайков.

Пользователи сети поддержали героиню материала в комментариях. «Она набросились на тебя, потому что ты напугала ее своей красотой», «Дело в ее неуверенности, а не в тебе. Ты выглядишь потрясающе», «Никогда не принижай себя, чтобы кто-то другой чувствовал себя комфортно», «Я ношу то, что хочу, наношу помаду, необычные духи и чувствую себя главной героиней», «Будучи мамой, я чувствую себя великолепно, когда прихорашиваюсь перед выходом из дома», — высказывались они.

Ранее в октябре мать шестерых детей пристыдили в соцсетях за чересчур откровенные наряды. В своем аккаунте 42-летняя Клэр Барратт регулярно делится роликами, где она занимается домашними делами или танцует в коротких топах, облегающих платьях и бикини. «Разве можно ходить в таком виде при детях?» — осуждали ее юзеры.