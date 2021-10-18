Мать шестерых детей пристыдили в соцсетях за чересчур откровенные наряды

Мать шестерых детей обрела популярность в соцсетях из-за видео, в которых она запечатлена в откровенных нарядах. На ее публикации в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

В своем аккаунте 42-летняя Клэр Барратт из города Халл, Великобритания, регулярно делится роликами, где она занимается домашними делами или танцует в коротких топах, спущенных джинсах, облегающих платьях и бикини. Большинство постов женщины набирают тысячи просмотров, в настоящий момент на ее страницу подписаны более 700 тысяч человек.

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По словам многодетной матери, ежедневно десятки пользователей сети пытаются пристыдить ее за чересчур провокационные образы и движения. «Ты слишком стара, чтобы так себя вести!», «Разве можно ходить в таком виде при детях?» — приводит в пример реакцию комментаторов Барратт. В ответ на критику британка надела купальник и показала гримасу на камеру, подписав публикацию следующими словами: «Вы меня простите, но создавать свой контент я буду в одежде, которую посчитаю уместной! Мне 42, а не 12!»

Барратт считает, что наряды, которые выбирает человек, не определяют его личность. «Из-за того что мне за 40, я не могу быть сексуальной? Почему? Или, может быть, многодетные матери не могут быть красивыми? Мой возраст ни за что меня не остановит», — заключила она.

В сентябре молодая мать пожаловалась на травлю в сети из-за «вызывающего» внешнего вида. По словам жительницы Канады, в своих сообщениях юзеры утверждают, что она не должна носить короткие платья и шорты, так как выглядит в них слишком сексуально. Также они пишут, что муж бросит ее из-за одежды и она останется матерью-одиночкой.