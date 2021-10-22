Военный историк объяснил заявление о необходимости НАТО противостоять России

Заявления о российской угрозе странам НАТО и необходимости противостояния делаются для того, чтобы оправдать дополнительную милитаризацию, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что теоретически в какой-то момент НАТО может объявить Россию государством, поддерживающим терроризм, и нанести удар.

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В НАТО должны занять четкую позицию по тому, как противостоять угрозам со стороны России. С таким призывом выступила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам политика, Москва регулярно нарушает воздушное пространство стран Балтии и черноморских государств.

Россия как оправдание

Юлин уверен: подобные заявления традиционно делаются либо для того, чтобы получить деньги на военные нужды, либо для того, чтобы развернуть дополнительные силы. Именно это, по его словам, происходит и сейчас.

«Рассуждать о серьезных угрозах со стороны России в адрес НАТО — это нездоровая паранойя, учитывая то, как промышленный и военный блок альянса превосходит нашу страну. В данном случае речь просто о попытках оправдать дополнительную милитаризацию, — считает историк. — Если в какой-то момент они сочтут, что им выгоднее решить свои вопросы силой оружия, то так они и поступят. Объявят, например, Россию государством, поддерживающим терроризм, и нанесут удар. Но это все чисто гипотетически, в данном случае речь идет все же о том, чтобы обеспечить НАТО еще большее превосходство».

Российская сторона и страны-члены Североатлантического альянса регулярно обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства. Так, в конце сентября российский истребитель сопроводил над Черным морем американский самолет-разведчик.