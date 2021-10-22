В МИД прокомментировали сделку между Нуланд и Россией по Украине

Источник РИА Новости: в ходе визита Нуланд в Москву не заключались сделки по Украине

В ходе визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву, который прошел 11-13 октября, не заключалось никаких сделок по Украине. Об этом заявил РИА Новости дипломатический источник.

«Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких "разменов" или договоренностей», — прокомментировал слухи источник в МИД. Он также напомнил, что прошедший визит американского дипломата был ознакомительным.

Вопросы конфликта в Донбассе и урегулирования отношений с Украиной замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и Нуланд обсудили в ходе ее визита в Москву. Американский дипломат оценила переговоры позитивно, а Козак добавил, что единственной основой для урегулирования были признаны Минские соглашения.

Замглавы администрации российского президента добавил, что Нуланд подтвердила озвученную в Женеве позицию США о том, что прогресс в вопросе Донбасса возможен только с признанием его особого статуса. В этом позиции Москвы и Вашингтона совпадают, поэтому стороны договорились о переговорах на эту тему.